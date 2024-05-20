سفير مصر السابق لدى إسرائيل: قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة حماس ليس عادلا

علق السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على انتقاد حماس قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية ووصفه بأنه مساواة بين الضحية والجلاد.

وقال في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين: «ما قالته حماس حقيقي، لأنهم يكافحون الاحتلال، وحماس ليست منظمة إرهابية بحسب الأمم المتحدة، ولم تقم بعملية إرهابية خارج غزة، وبالتالي، فإن قرار المدعي العام في هذا الصدد ليس عادلا».

وأشار إلى أنّ المدعي العام للمحكمة كان يجب أن يطالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق 5 أو 6 قادة إسرائيليين آخرين، مثل رئيس الأركان، ورئيس العمليات في إسرائيل، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ونوه أن «هناك تهديدًا بإسقاط السلطة الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني، إذا صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال جالانت».

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.

وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.