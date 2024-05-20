إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بأسوان

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ربع نقل أمام قرية دار السلام التابعة لمركز ومدينة دراو في أسوان. تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة المعنية في أسوان بلاغًا يفيد بحادث تصادم سيارتين أمام قرية دار السلام التابعة لمدينة دراو. نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دراو لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حضرت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتحقيق، وبالفحص تبين إصابة كل من: مصطفى كامل سعيد (36 عامًا)، أحمد محمود عبدالله (35 عامًا)، ياسمين محمد يوسف (18 عامًا)، صفية محمد قوت (18 عامًا)، رحمة أحمد صالح (18 عامًا)، هشام ناصر حمدان (19 عامًا)، ندا أحمد السيد (28 عامًا)، محمد وجيه (38 عامًا). وتنوعت الإصابات بين الكدمات والجروح والكسور.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لبدء التحقيق.



