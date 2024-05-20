اللجنة العليا للانتخابات في إيران: ندرس إجراء انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل

قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في إيران، إن اللجنة تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن اللجنة لم تعلن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للانتخابات حتى الآن، منوهًا أن المنشور عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام في هذا الصدد غير صحيح.

وستتولى هيئة إيرانية مكونة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، صلاحيات رئيس البلاد، حيث ستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا، وذلك عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي خلال حادث مروحية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، تفاصيل تشكيل اللجنة التي تدير المرحلة المقبلة في إيران، موضحًا أن «النائب الأول لرئيس الجمهورية سيتولى صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، وستكون هيئة مؤلفة من رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية والنائب الأول للرئيس ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما».

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، بشكل رسمي، الإثنين أن النائب الأول للرئيس محمد مخبر أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة رئيسي.

وحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه حال «وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الإسلامية».

وتنص المادة أيضًا أن تعمل «هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير».