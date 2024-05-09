محمد أبو العلا يحقق المركز الثاني رجال ببطولة الأردن المفتوحة للجولف

بمشاركة أردنية وعربية وأجنبية انطلقت اليوم، الخميس، منافسات النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي ينظمها الإتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع نادي أيلة.

وتحظى البطولة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز بمشاركة قرابة 110 لاعبين ولاعبات في فئات الرجال والسيدات والناشئين.

وشهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية علي ان تتواصل المنافسات يومي الجمعة والسبت الذي سيشهد تتويج الفائزين، حيث جاءت نتائج منافسات اليوم الأول على النحو التالي للمراكز الثلاثة الأولى:

- فئة الرجال، خالد عطية (السعودية)، محمد ابو العلا (مصر)، ميشيل كارانجا (كينيا).

- فئة السيدات، كاترينا بولكوفيسكا (لاتفيا)، ندى مير (قطر)، ياسمين طاهر (الأردن).

- فئة الناشئين، دانييل سوكولوف (قطر)، سليم العبدالات (الأردن)، دانيال طاهر ( الاردن ) .