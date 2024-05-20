جوزیب بوریل یعزي بوفاة الرئیس الإیراني ومرافقیه

أعرب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، في بيان، عن تعازيه بوفاة رئيس الجمهورية آية الله "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان"، والمسئولين المرافقين لهما في حادث تحطم المروحية.

وكتب جوزيب بوريل في البيان: يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه في وفاة الرئيس الإیراني، إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان ومسئولين إيرانيين آخرين في حادث المروحية المأساوي أمس الأحد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمواطنين الإيرانيين المتضررين.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تعازيه في هذا الحادث المأساوي.

يذكر أن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الأذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى إثر هذه الحادثة، توفى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، وذلك في ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، إمام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، ومحافظ أذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وقائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي، وعدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

كان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي والمعروف باسم آية الله إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 64 عاما، الرئيس الثامن لإيران منذ انتخابه في 3 أغسطس 2021 خلفا للرئيس السابق حسن روحاني.

ولد السید إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد المقدسة، شمال شرقي إيران، عام 1960 في أسرة متدينة. وتولى مسئوليات عديدة منها رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة والمدعي العام للبلاد وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة ورئيسا للعتبة الرضوية المقدسة.