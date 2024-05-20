بعثة رفع الأثقال البارالمبي تغادر إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم

غادرت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي صباح اليوم الإثنين، إلى المكسيك، للمشاركة في منافسات كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 27 مايو الجاري، في مدينة كانكون المكسيكية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي قائمة المنتخب المشاركة في البطولة والتي تضم 8 لاعبين.

حيث يشارك 5 لاعبات وهن: أميمة عمر، إيناس الجبالي، أماني الدسوقي، صباح محمد، أمل محمود حنفي.

كما يشارك 4 لاعبين وهم: هاني محسن، طه عادل، محمود صبري، هادي صموائيل.

ويترأس البعثة محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب لرفع الأثقال البارالمبي كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، وشعبان الدسوقي مدربًا عامًا، هاني محمد مدرب، لؤي الصباحي طبيب المنتخب، علي محمد إداري المنتخب.

وكان المنتخب قد دخل معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، والتي تعد آخر محطات التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.