إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه

قررت محكمة جنح شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع جبس "نجمة سيناء" بمدينة أبوزنيمة، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، مع استعجال تقرير اللجنة المشكلة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز والمعمل الكيماوي، الخاص بتحديد الخسائر والأضرار المادية وتحديد المتسببين في الحادث.

وكانت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر قد أصدرت قرارا بالتحفظ على العاملين المصابين، ومدير وصاحب شركة المنجنيز، ومشرف الشركة خلال العمل على ذمة التحقيقات؛ لتحديد المتسبب في حريق المصنع، كما أصدرت تصريحا بدفن العامل الذي توفي في الحريق خلال أعمال الصيانة وتسليم جثته لذويه، وتشكيل لجنة من السلامة والصحة المهنية وشركة المنجنيز لحصر التلفيات والأضرار الناجمة بالمصنع جراء الحريق، إضافة إلى انتداب لجنة من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد اندلع حريق هائل في مصنع "نجمة سيناء" للجبس، مساء السبت الماضي، خلال قيام إحدى الشركات الخاصة بعمل حماية حول 3 خزانات مازوت لتشغيل فرن المصنع وبدء الأعمال، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات المازوت.

وجرى الدفع بالعديد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، فيما شاركت شركات البترول والحماية المدنية بمدن رأس سدر وأبو رديس، وشركات المياه والصرف الصحي، وسيارات الأهالي في السيطرة على الحريق.

وقد أسفر الحريق عن إصابة 3 عمال نتيجة الاشتعال، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس سدر العام، وتنوعت الإصابات بين حروق في القدم وكسر في الحوض، وتوفي أحد المصابين داخل المستشفى متأثرا بإصابات عميقة، وما زال اثنان من المصابين يتلقون العلاج.

وكشف مصدر مسئول بمدينة أبوزنيمة عن سبب اشتعال الحريق بالمصنع، مؤكدا أن اندفاع الحريق ناتج عن انفجار خزانات المازوت خلال قيام إحدى الشركات الخاصة بأعمال الصيانة بالمصنع.