إحالة المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في الشرقية للمحاكمة الجنائية

أصدرت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية قرارا بإحالة تاجر مواشي للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل ابنته عمدا داخل منزله في قرية النخاس بمركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوفاة الطفلة "جيهان ع" 12 عاما، طالبة بالصف السادس الابتدائي، مقيمة في قرية النخاس بمركز الزقازيق.

وتبين حدوث وفاة الطفلة جراء تعرضها للضرب والتعذيب على يد والدها، تاجر المواشي، الذي تعدى عليها بالضرب المبرح انتقاما من والدتها لوجود خلافات أسرية بينهما، ورفع والدتها قضية بضمها إليها.

وأفاد التقرير الطبي بشأن فحص جثمان الطفلة المجني عليها بوجود آثار حروق بجسدها وتقليع أظافر يدها، وإصابتها بكدمات من عصي خشبية، فيما تبين أن الأب قد حاول التخلص من الجثمان بناحية مركز منيا القمح.

جرى ضبط الأب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13138 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية.