المدعي العام للجنائية الدولية يطلب اعتقال نتنياهو وجالانت والسنوار وهنية والضيف

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يواف جالانت، و3 من قادة حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وزعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري للحركة محمد الضيف.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسئولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف خان، أن من التهم ضد نتنياهو وجالانت التسبب بالقضاء على جماعة بشرية والتجويع كأداة حرب.

وأكد المدعي العام للجنائية الدولية، أن الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين، قائلا: "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعفيها من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "إسرائيل تعمدت حرمان المدنيين في كل مناطق غزة منهجيا من المواد التي لا غنى عنها، إسرائيل استخدمت التجويع أسلوبا للحرب وإنزال العقاب الجماعي بالمدنيين بهدف التخلص من حماس".

وأصر على الإيقاف الفوري لكل محاولات عرقلة مسئولي المحكمة أو إرهابهم أو التأثير عليهم، مضيفا: "لن أتردد في إصدار مزيد من طلبات أوامر القبض وعلى أطراف النزاع الامتثال للقانون".