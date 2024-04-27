سفينة مساعدات إماراتية في طريقها إلى غزة بحرا لأول مرة بعد مقتل عمال إغاثة

تتشارك الإمارات العربية المتحدة مع إحدى وكالات الإغاثة، لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر، حسبما أفاد مسئول إماراتي، السبت، لشبكة CNN.

وذكر المسئول أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (ANERA)، غادرت سفينة تحتوي على 400 طن من المساعدات الغذائية من قبرص في طريقها إلى غزة، الجمعة.

وأوضح المسئول أن الإمارات تهدف إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا».

وستكون هذه المرة الأولى التي تتجه فيها شحنة مساعدات إلى غزة بحرا، منذ الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي (WCK) في بداية الشهر الجاري.

واضطر الحادث مؤسسة المطبخ المركزي العالمي لتعليق عملياتها عن طريق البحر إلى غزة، بعد مقتل موظفيها.

ولم يتضح على الفور متى ستصل السفينة إلى غزة. وأضاف المسئول لشبكة CNN: «تواصل الإمارات استكشاف جميع السبل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمعالجة الأزمة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة وتعظيم إيصال المساعدات إلى القطاع بحرا وجوا وبرا».