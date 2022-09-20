وزير النقل يجتمع مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على خطوات تنفيذ القطار الكهربائي السريع

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

كما عقد الوزير اجتماعات، مع رؤساء الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات وزارة النقل، على هامش زيارته لمعرض السكك الحديدية اينو ترانس، اليوم الثلاثاء، حيث اجتمع مع شركة بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد ٥٠ جرارا جديدا، وتحديث ٥٠ جرار هنشل قديم وكذلك عَمرة 41 جرارا سبق توريدها، بالإضافة لعقد الصيانة لعدد ١٤١ جرارا، وكذلك شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد عدد من قطارات الركاب، وعدد ٧ قطارات نوم.

كما عقد الوزير اجتماعا مع شركة تاليس الإسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية، وشركة كاف المتعاقد معها لتأهيل ٢٣ قطارا للخط الأول للمترو.

وتفقد وزير النقل عدد من الأجنحة منها جناح شركة أوراسكوم المصرية المشاركة في المعرض، مشيدا بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات ومنها مجال النقل، كما تفقد الوزير جناح شركة سيمنز الألمانية.

ومن المقرر مع نهاية اليوم مشاركة وزير النقل في اجتماع قمة قادة السكك الحديدية، بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية.