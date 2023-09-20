روسيا تدعو لانهاء إراقة الدماء في ناجورنو كاراباخ

دعت روسيا اليوم الأربعاء أرمينيا وأذربيجان لوقف الأعمال العدائية في أعقاب شن باكو عملية عسكرية في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوبى القوقاز.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية القول " في ضوء التصاعد السريع للاشتباكات المسلحة في ناجورنو كاراباخ، ندعو أطراف الصراع لوقف إراقة الدماء والأعمال العدائية على الفور وتجنب وقوع خسائر بشرية بين المدنيين".

وأضافت الوزارة أن الجنود الروس المتمركزين في المنطقة يدعمون السكان المدنيين في ناجورنو كاراباخ، موضحة أن الجنود يقدمون المساعدة في المجال الطبي والأمور المتعلقة بالإجلاء.

وكانت وزارة الدفاع في باكو قد قالت إن " عملية مكافحة الارهاب" التي بدأت أمس الثلاثاء تهدف لتطبيق انسحاب القوات الأرمينية من المنطقة، المذكورة في اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب ناجورنو كاراباخ عام 2020.

وأشارت تقارير محلية إلى أن القتال أودى بالفعل بحياة ما لا يقل عن 27 شخصا في ناجورنو كاراباخ في اليوم الأول للعملية، من بينهم مدنيان. بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 شخص.

ووفقا لتقارير محلية، جرى إجلاء نحو 7000 من السكان من 16 بلدة لأماكن آمنة من قصف أذربيجان.

وعلى الرغم من أن ناجورنو كاباراخ تقع في أراضي أذربيجان، فإن معظم سكانها من الأرمن.