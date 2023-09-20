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يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه تين هاج، نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أليانز أرينا، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أولرايش.

الدفاع: لايمر، أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا.

المهاجم: ساني، موسيالا، جنابري، هاري كين.

فيما يمثل فريق مانشستر يونايتد كل من:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، ليندلوف، مارتينيز، ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برونو فرنانديز، فاكوندو بيليستري.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.