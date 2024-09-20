ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين لملتقى الطفل بمطروح

اختتمت مساء اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين لملتقى الطفل بمكتبة مصر العامة، والذي شارك فيه 200 شاب وفتاة و60 مشرفًا، مستهدفًا الشباب من سن 12 إلى 16 عامًا.

وشارك في فعاليات المهرجان كل من محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح، حيث استمرت فعاليات المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 من الشهر الجاري.

وقد قام المهندس حسين السنيّني، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، بتفقد معرض نتائج الأسبوع الثقافي الذي شمل أعمالاً فنية متنوعة. كما تم عرض فيلم يلخص ما شهده الأسبوع من فعاليات ثقافية وفنية وأدبية، بالإضافة إلى زيارات ترفيهية وتثقيفية للمزارات السياحية والأثرية في محافظة مطروح، حيث استمتع المشاركون بجمال شواطئها الخلابة وآثارها التاريخية عبر العصور.