وزير الخارجية يختتم لقاءاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمباحثات حول العلاقات الثنائية

اختتم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاءاته مع 12 عضواً بالكونغرس الأمريكي بلقاء كل من النائب ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، والسيناتور جون أوسوف، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والسيناتور كريس فان هولن، عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك يوم الخميس.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن لقاءات وزير الخارجية أتاحت الفرصة لاستعراض جميع جوانب العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وما شهدته مصر من تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كما عكست اللقاءات إدراكاً متزايداً من أعضاء الكونغرس للدور البناء الذي تلعبه مصر في المنطقة، والتطورات التي تشهدها على مختلف الأصعدة، والخطوات الحثيثة التي تتخذها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة رغم الاضطرابات الجسيمة التي يعاني منها الشرق الأوسط.

وأضاف السفير خلاف أن لقاءات السيد وزير الخارجية شهدت تشاوراً وتبادلاً للرؤى والتقديرات حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتطورات في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى قضية السد الإثيوبي.

وقد أظهرت اللقاءات توافقاً في وجهات النظر حول معظم تلك القضايا وتقديراً لموقف مصر في كيفية التعامل معها، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.