محافظ كفر الشيخ: طورنا عددا من الأسواق الحضرية الحديثة لتوفير بدائل مستدامة

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إن جهود المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية ونقل الباعة الجائلين تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير حلول مستدامة تضمن للباعة أماكن لائقة ومنظمة، بما يواكب المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم نقل الباعة الجائلين من شوارع بورسعيد والمزلقان الوسطاني، والنقراشي، والبلدية، إلى السوق الحضري الجديد بوسط مدينة كفرالشيخ، مما ساهم في إنهاء حالة التكدس والزحام وتحقيق انسيابية الحركة المرورية داخل هذه الشوارع الحيوية، بما يتماشي مع الهوية البصرية للمحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة أنشأت وطورت عددًا من الأسواق الحضرية الحديثة لتوفير بدائل مستدامة، منها السوق الحضري المطور بشرق مدينة كفرالشيخ الذي يضم 179 باكية، والسوق الحضري بغرب المدينة ويضم 21 باكية، إلى جانب الانتهاء من إنشاء سوق ميت علوان بنسبة تنفيذ بلغت 100% ليضم 81 باكية.

أشار اللواء علاء عبدالمعطي: إلى أنه تم نقل السوق الأسبوعي لمدينة كفرالشيخ "سوق الخميس" من موقعه القديم بوسط العاصمة إلى موقع جديد مجهز غرب المدينة على مساحة 6 أفدنة، بهدف توسعة وتنظيم الشوارع الداخلية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين.

واختتم محافظ كفرالشيخ بالتأكيد أن هذه الجهود لا تقتصر على تنظيم الأسواق فقط، بل تعكس رؤية شاملة لتعزيز الطابع الحضاري للمدن، وتحسين الانضباط المروري، وتوفير فرص عمل منظمة للباعة، بما يدعم الاقتصاد والتنمية فى كافة المحاور ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الجمهورية الجديدة.