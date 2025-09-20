 اليابان تتهم إسرائيل بإضعاف احتمالات حل الدولتين - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 12:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

اليابان تتهم إسرائيل بإضعاف احتمالات حل الدولتين

وكالات
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 12:09 م

حذّر وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكاشي، من أن إسرائيل تضعف من خلال إجراءاتها الأحادية احتمالات حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأكد تاكاشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على دعم اليابان لحل الدولتين، بحسب وكالة صفا.

وشدد على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة دعوة قوية لإسرائيل من أجل وقف أعمالها ضد الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في تحقيق تعاون وثيق بين بلاده والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة بأسرع وقت.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 65 ألفًا و174 فلسطينيًا وإصابة 166 ألفًا و71 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 440 شخصًا، جراء المجاعة بينهم 147 طفلًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك