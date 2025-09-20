اليابان تتهم إسرائيل بإضعاف احتمالات حل الدولتين

حذّر وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكاشي، من أن إسرائيل تضعف من خلال إجراءاتها الأحادية احتمالات حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأكد تاكاشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على دعم اليابان لحل الدولتين، بحسب وكالة صفا.

وشدد على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة دعوة قوية لإسرائيل من أجل وقف أعمالها ضد الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في تحقيق تعاون وثيق بين بلاده والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة بأسرع وقت.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 65 ألفًا و174 فلسطينيًا وإصابة 166 ألفًا و71 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 440 شخصًا، جراء المجاعة بينهم 147 طفلًا.



