الدفاع المدني الفلسطيني: قصف إسرائيلي عنيف وأحزمة نارية ضد المدنيين بمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن المدينة تعرضت فجر اليوم لعمليات قصف عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت عبر حسابها على منصة تليجرام، إن جيش الاحتلال شن قصفًا عنيفًا بقذائف دباباته وطائراته العدوانية وأحزمة نارية بحق المدنيين العزل.

وأشارت إلى تلقيها نداءات استغاثة، دفعت طواقمها للتحرك سريعًا بعد استهداف منزل لعائلة الجملة في ساحة الشوا بمنطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

ويكثف جيش الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ويركز على استهداف مدينة غزة شمالي القطاع وسط توجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقتلاع المدينة من جذورها.