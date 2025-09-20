البنك الأهلى يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية

احتفل البنك الأهلى المصرى ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من البنك الأهلى المصرى من كلية الهندسة، حيث بلغ عدد الطلاب بتلك الدفعة 65 طالبًا وطالبة، وعلى هامش الاحتفال بتخرج دفعة 2020، تم تكريم البنك الأهلى المصرى لمساهماته الإيجابية والمؤثرة فى قطاع التعليم، وبالأخص فى مجال دعم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم.

حيث أعرب محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرار دعم البنك لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتى ينتج ثمارها اليوم بتخريج دفعة جديدة من الشباب الواعد، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى يضع ملف المنظومة التعليمية على رأس أولوياته فى مجال المسئولية المجتمعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مواصلة الدعم لمدينة زويل يعكس الدور الحيوى الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى بناء كوادر واعدة من الشباب المصرى القادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، والمساهمة فى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية فى مصر، باعتبارها أحد أكثر الملفات تأثيرًا فى المجتمع ككل، حيث يسهم فى تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يخدم مستقبل الوطن.

كما أشاد الأستاذ الدكتور وائل عقل القائم بأعمال الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون المثمر بين البنك الأهلى المصرى ومدينة زويل على مدار الأعوام السابقة؛ حيث قام البنك الأهلى المصرى بالمساهمة فى تشييد معهد أبحاث النانو؛ وهذا المعهد يخدم العديد من الباحثين فيما يتعلق بالنانو والنانو تكنولوجى والذى يتضمن 5 مراكز بحثية منها مركز علوم المواد، مركز الأجهزة النانونية والالكترونيات، مركز النانوتكنولوجى، مركز الفوتونيات والمواد الذكية ومركز المواد المرجعية المعتمدة؛ فضلًا عن المشاركة فى تأسيس منطقة الألعاب ومحطات الدراجات الهوائية بالمدينة حتى يتم تحقيق التوازن ما بين التعليم والترفيه للطلبة وأيضًا تشجيع الطلبة على الحياة الصحية المتوازنة بالإضافة إلى المساهمة فى دعم الطلاب بالمنح الدراسية الكلية والجزئية لاستكمال مسيرتهم العلمية والدراسية.

ومن جانبها أعربت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى عن اعتزازها بدعم البنك الأهلى المصرى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الذى يمتد لسنوات عديدة منذ نشأة المدينة فى عام 2011، موثقًا بسجل حافل بالإنجازات والتى تتضمن المساهمة فى نشأة المدينة بمنحة تُقدر بـ310 مليايين جنيه، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم التعليمية داخل مدينة زويل من خلال المنح الدراسية الكلية والجزئية التى يقدمها البنك، والبالغ عددها أكثر من 400 منحة بمبلغ 92,5 مليون جنيه، والتى تمثل فرصة حقيقية للطلاب المتفوقين وغير القادرين لاستكمال دراستهم فى مؤسسة علمية رائدة مثل مدينة زويل، وهو ما يدعم بناء قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على الإبداع والابتكار وتقديم حلول للتحديات التى يواجها المجتمع، وبما يسهم فى إعداد أجيال جديدة من الكوادر المصرية المؤهلة التى تلبى احتياجات سوق العمل، مشيرة الى أن البنك الأهلى المصرى يواصل دعمه لمؤسسات التعليم والبحث العلمى سعيًا لتطوير المنظومة التعليمية، بما يعزز من دورها فى الارتقاء بجودة التعليم وبناء أجيال واعية ومؤهلة، وبما يؤكد رسالته المجتمعية فى دعم كل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر وله أثر إيجابى على المجتمع ككل.