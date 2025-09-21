السعودية تُغلق خطوط إنتاج 5 مصانع بعد رصد تلوثها بالسالمونيلا والإيكولاي

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية خطوط إنتاج لـ5 مصانع تقوم بإنتاج منتجات اللحوم والدواجن، بعد رصد حالات عدم مطابقة تمثلت بتجاوز منتجاتها للحدود الميكروبية لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن تلك المخالفات تُعد جسيمة نظرًا لضررها البالغ على المستهلك وما تمثله من خطر مباشر على سلامته، كونها من المسببات الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي، ويعد ذلك مخالفةً صريحة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تتبناها الهيئة للرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها؛ تعزيزًا لسلامة الغذاء وحماية المستهلك من المخاطر الصحية قبل وقوعها، في مشهد يُجسد الالتزام الثابت للهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وحماية المنتجات المتداولة داخل الأسواق السعودية.

وأكّدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معًا.