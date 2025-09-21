جيش الاحتلال يزعم اغتيال أكثر من 300 عنصر لحزب الله منذ اتفاق وقف إطلاق النار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال أكثر من 300 عنصر تابع للحزب الله اللبناني، والهجوم على أكثر من 300 هدف، منذ انتهاء عملية «سهام الشمال»، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار مع بيروت حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن الجيش بدأ قبل عام الضربة الافتتاحية للعملية باستهداف قدرات النيران لدى حزب الله، والقضاء على إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات في حزب الله، وقادة وحدة الرضوان.

وأشار إلى أن «العملية أسفرت عن إلحاق ضرر ملموس بمنظومة القيادة والسيطرة وقوة الرضوان، وتدمير كامل البنى التحتية الحيوية لحزب الله في خط القرى الأول والثاني جنوب لبنان».

ولفت إلى «تنفيذ الجيش مناورة برية مستخدمًا 5 فرق عسكرية في أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان ومناطق إضافية، بينها: السلوقي، وسلسلة الجبال الشيعية، وجبل الروس، ومنعطف الليطاني».

وادعى «الهجوم على 9800 هدف إرهابي، في إطار العملية، من بينها آلاف منصات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، ومخازن الأسلحة والذخيرة، ومواقع القيادة».

ووفقًا لمزاعمه، تمت مصادرة 85 ألف قطعة سلاح وذخيرة، وتدمير 1100 بنية تحتية تحت الأرض قرب الحدود.

وبحسب تدوينته، اغتال الجيش ما بين 4000 إلى 5000 قائد وعنصر تابع لحزب الله، كما أصيب نحو 9000 آخرين خرجوا من دائرة القتال.

وأفاد بأن الجيش «ألحق الدفاع أضرارًا جسيمة بسلسلة القيادة التابعة لحزب الله، بدءًا من حسن نصر الله في قمة الهرم القيادي، وصولًا إلى المستويات الميدانية الدنيا».

وأضاف: «كما ألحق الجيش ضررًا بالغًا بقدرات النيران لدى حزب الله، بما في ذلك 70%-80% من منصات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى، مما جرّد حزب الله من قدرته المركزية الأساسية».