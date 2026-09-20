- عروض المواجهة والتجوال تصل أسوان ضمن أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة

تقدم هيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في أجندة فعالياتها هذا الأسبوع، أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، تستمر حتى السبت 26 سبتمبر الجاري، بمختلف المحافظات.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد، وتشمل عروضًا فنية، ولقاءات فكرية وتوعوية، بجانب أنشطة مبادرة "شارع الفن"، ومشروع "المواجهة والتجوال"، وعروض الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون والآداب، وتعزيز التواصل الثقافي مع الجمهور.

عرض فني في ملتقى أولادنا الدولي

تقدم فرقة القلوب البيضاء التابعة لهيئة قصور الثقافة، في السابعة مساء اليوم الأحد، عرضًا فنيًا ضمن فعاليات الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، الذي يحمل هذا العام شعار "10 سنين سعادة وحب"، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

ويقام العرض بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ويشمل مجموعة من الفقرات الاستعراضية الفلكلورية.

عروض فلكلورية في مؤتمر الهوية الوطنية بالإسكندرية

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة"، المقرر عقده بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.

وتقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الفلكلورية المستلهمة من التراث الشعبي المصري، بهدف إحياء التراث والتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الهوية المصرية، خاصة لدى الأجيال الشابة.

لقاءات فكرية وتوعوية في صالون الثقافة الجماهيرية

وضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الفكري والمجتمعي، يشهد هذا الأسبوع 7 لقاءات ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية.

وتبدأ اللقاءات اليوم الأحد في السابعة مساءً مع لقاء بنقابة المعلمين برشيد بمحافظة البحيرة بعنوان "رشيد.. ذكرى الكفاح الوطني"، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ويشهد غدًا الاثنين ثلاثة لقاءات، يعقد الأول بمكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج بعنوان "الإدمان من السلوك إلى المجتمع.. رؤى وحلول"، ويحمل الثاني العنوان نفسه وينفذ بمكتبة الفيوم العامة، أما الثالث فيقام ببيت ثقافة القصير بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية المخاطر والطموح".

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 22 سبتمبر مع لقاء أيضًا عن الهجرة غير الشرعية، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، وفي الأربعاء 23 سبتمبر يستقبل قصر ثقافة بنها بالقليوبية لقاء بعنوان "جمال حمدان.. رؤية مغايرة لفلسفة الجغرافيا"، وتختتم الفعاليات يوم الخميس 24 سبتمبر مع لقاء بعنوان "الهجرة غير الشرعية.. المخاطر والحلول" بمركز شباب المدينة بالسويس.

شارع الفن ينشر الإبداع في 7 محافظات

وتقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن مبادرة "شارع الفن" في محافظات المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بني سويف، أسوان، وقنا.

وتقام الفعاليات يومي الخميس والجمعة، وتشمل ورشًا فنية وأنشطة تفاعلية إلى جانب عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية وفقرات اكتشاف المواهب، وذلك في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة.

أنشطة متنوعة بأسوان

وتستقبل محافظة أسوان هذا الأسبوع فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تزامنًا مع المرحلة السابعة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" بالتعاون مع قطاع المسرح.

وتستمر الفعاليات حتى 25 سبتمبر، وتشهد تقديم عروض مسرحية، اكتشاف مواهب، وتنظيم معارض الكتاب والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب الورش التدريبية، وعروض الفنون الشعبية وتوزيع الكتب المجانية لأبناء القرى المستهدفة.

وتنفذ الفعاليات بعدد من المواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة منها قصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة الرديسية، وقصر ثقافة كوم أمبو وغيرها، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى والجامعات، ومراكز الشباب، ومؤسسة "حياة كريمة"، لترسيخ الهوية الوطنية، وضمان وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، واللقاءات التثقيفية والأدبية، بالإضافة إلى تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، والقوافل الثقافية بمحافظتي الإسكندرية والدقهلية، وجولات أتوبيس الفن الجميل لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال والنشء.