- المنسي قنديل: تتجلى موهبته في استنطاق كل مَن يقابلهم ويُحوّلهم جميعًا إلى حكايات صغيرة أشبه بالأيقونات

- المدن هنا تتحول إلى مساحات يلتقي فيها علام بالبشر وحكاياتهم، ويصبح التنقل بينها وسيلة للاقتراب من الإنسان في لحظات ضعفه

- تكشف القصص في الكتاب كيف يمكن لتفصيلة عابرة أو علاقة غير متوقعة أن تخفف المسافة بين الإنسان والعالم من حوله.

من الصعب قراءة كتاب «طريق متسع لشخص وحيد»، الصادر عن دار الشروق، بوصفه كتاب رحلات بالمعنى التقليدي فحسب؛ فعلى الرغم من أن أسامة علام يصطحب قارئه إلى اثنتي عشرة مدينة، متنقلًا بين نيويورك ونيوجيرسي ومونتريال وتولوز والقاهرة وبلاد الشام وسان جون وميامي وشيكاغو وغيرها، فإن المدن هنا تتحول إلى مساحات يلتقي فيها علام بالبشر وحكاياتهم، ويصبح التنقل بينها وسيلة للاقتراب من الإنسان في لحظات ضعفه ووحدته واحتياجه إلى الألفة، إذ يبحث في كل مكان عن ذلك الكائن الذي قد يجد نفسه وحيدًا وسط ملايين البشر، ثم تعترض طريقه لحظة عابرة تمنحه شيئًا من الونس.

ومن هنا تتجاور حكايات «الرسام التشيلي، وأنا وسلفادور دالي ومسوخ كاتدرائية نوتردام، وحجرة الفراشات، وبائعة الأزهار التي تعرف الحقيقة»، وغيرها من القصص والتفاصيل الصغيرة التي تمنح الغربة وجهًا أكثر ألفة، وتكشف كيف يمكن لتفصيلة عابرة أو علاقة غير متوقعة أن تخفف المسافة بين الإنسان والعالم من حوله.

ومنذ الإهداء إلى الدكتور محمد المخزنجي: «أرجو أن تسامحني على كل سنوات الغياب.. وأرجو أن أسامح نفسي»، يصبح الغياب أحد المفاتيح التي يمكن من خلالها قراءة الكتاب، فالرحيل عند علام ليس انتقالًا جغرافيًا فحسب، وإنما غياب عن أشخاص وأماكن ونسخ سابقة من الذات، ومحاولة مستمرة لاكتشاف ما الذي يبقى من الإنسان حين يبتعد عن كل ما يعرفه.

وفي مقدمته للكتاب، يضع الدكتور محمد المنسي قنديل يده على جوهر التجربة الإبداعية لأسامة علام قائلًا: «تتجلى موهبته في استنطاق كل مَن يقابلهم ويُحوّلهم جميعًا إلى حكايات صغيرة أشبه بالأيقونات، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنية فائقة الجودة، ترتقي لجودة الشعر، أشبه بطقوس آسرة، يُحوّل البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رؤوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصدق كل ما يطرحه من رموز، علينا أن نصدق أن هناك مخلوقات ضئيلة لا تكاد تُرى تعيش معنا في المنزل نفسه، وأن الأفيال تستجيب للغناء ونمارس الاحتضان، وأن كاتبًا عجوزًا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يُغنين بأصوات ملائكية، ونرقص معه في المصنع المهجور عندما تدبّ الحياة في الدُمى، ونعقد مثله صداقة مع فأر المكتبة... نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وأسيرة ومُعبّرة عن بؤس الرحالة»، وهذه ربما هي أفضل طريقة لفهم الكتاب؛ أسامة علام لا يكتب عن المدن بقدر ما يكتب عما تفعله المدن بالإنسان.

ولذلك يبدو عنوان «طريق متسع لشخص وحيد» مفارقة تختصر روح الكتاب؛ فالطريق واسع، والمدن كثيرة، والوجوه لا تنتهي، ومع ذلك يظل الشخص الذي يمشي بينها وحيدًا. غير أن الوحدة هنا لا تتحول إلى حالة مغلقة؛ ففي كل مرة يفتح الراوي نافذة صغيرة للخروج منها: «مكالمة لذيذة، صداقة عابرة، حيوان، كتاب، أغنية، امرأة، طفل، أو حكاية لا يعرف القارئ مطلقًا هل حدثت فعلًا أم أن الخيال تدخل لينقذها». ومن هنا تتجلى واحدة من أبرز سمات كتابة أسامة علام؛ إذ تنفتح الأشياء اليومية على احتمالات عجائبية، فيما يظل العجائبي نفسه متصلًا بحقيقة إنسانية شديدة البساطة.

وتصبح هذه الفكرة أكثر وضوحًا في قصة «قلب بشري»، أذ يبدأ الأمر من اكتشاف عبثي وصادم: قلب بشري ينبض ملقى بجوار عجلة السيارة، الطبيب البيطري، الذي يعرف قلوب الحيوانات بحكم عمله، يحمل القلب إلى شقته ويضعه في مزهرية، محاولًا أن يفهم كيف يمكن لقلب حي أن يوجد منفصلًا عن صاحبه، ومع امتداد القصة يتكشف كيف أن القلب الملقى خارج الجسد يتحول إلى صورة للراوي نفسه؛ رجل يعيش وحده، الاكتئاب هو صديقه الأكثر وفاء، وعندما يجد قلبًا بشريًا حيًا في الشارع، يبدو كأنه عثر ماديًا على الشيء الذي كان يشعر بفقدانه داخليًا.

في «مصنع الدمى العجيب» يأخذ الخيال مسارًا أكثر مرحًا وألمًا؛ فالبطل يجد نفسه في مصنع قديم، أمام دمى صغيرة مبتسمة يُطلب منه إخراجها من علبها وإتلاف الصناديق،غير أن الدمى تستدعي بداخله صورة ابنه يوسف، فيختار إحداها ويكتب على علبتها: «إلى أجمل طفل بالعالم».

وحين يستيقظ بعد نومه في المصنع، يجد الدمى الصغيرة تتحرك وتلهو حوله، فتغدو غرابتها مصدرًا للطمأنينة؛ إذ تدفعه ضحكاتها إلى السخرية من اكتئابه ووحدته في بلد غريب، وهكذا تتحول الدمى إلى صورة للطفولة التي تركها وراءه، ويمنح الخيال حنينه جسدًا يراه ويتعامل معه، فتغدو ليلة الوحدة أقل قسوة.

وفي القصة التي تحمل عنوان: «صورة قديمة من سوق البراغيث» ينطلق أسامة علام من ولع الرواي بالأشياء القديمة ليبني حكاية طريفة عن الوحدة والذكريات؛ فشراء صورة لزوجين أمريكيين من سوق لبيع الأشياء المستعملة، يفتح له بابًا إلى أحلام تتكرر فيها تفاصيل حياتهما، حتى يتحول الزوجان من شخصين في صورة صامتة إلى رفيقين يتدخلان في حياته وينتقدان اختياراته، و تكشف المفارقة في النهاية أن الصورة تخص والدي البائع، وأن تدخلهما في حياة الآخرين استمر حتى بعد موتهما، وهكذا يمنح علام الأشياء القديمة حياة خفية، ويحول ذكرى عابرة اشتراها بعشرين دولارًا إلى حكاية عن الذكريات التي قد تتجاوز أصحابها وتواصل حضورها في حياة الآخرين.

أما في في قصة «مكالمات منتصف الليل اللذيذة» يبدأ صاحب رواية «حامل مفتاح المدينة»، قصته من معاناة البحث عن شقة نظيفة في نيويورك، لا تسكنها الصراصير والفئران كمعظم الشقق التي زارها. وحين يعثر على شقة صغيرة ونظيفة، يلفت انتباهه طلب مالكيها أن يحافظ على علاقة جيدة بجيرانه، رغم أن الدور الذي يسكنه لا يضم سوى شقته! وسرعان ما يفهم سر الوصية حين يتلقى مكالمات منتصف الليل من سوزي وجدها، جارَين صغيرين ربما أصغر من حجم حبة عنب، لا يستطيع رؤيتهما، لكنهما يصبحان رفيقي وحدته.

تتحول المكالمات مع الوقت إلى صداقة حقيقية تمنح بطلنا الطبيب الألفة التي افتقدها في المدينة، وتساعده على الاقتراب من نفسه، وعندما يحين موعد رحيله، تغيب سوزي للمرة الأولى، ثم يكتشف باقة أزهار صغيرة جدًا وبجوارها ورقة مكتوب عليها بخط متناهٍ في الصغر «مع السلامة يا صديقي الطيب. سأفتقدك وسيفتقدك جدي العزيز»، فيخرج إلى شوارع نيويورك شاعرًا بأنه لم يكن وحيدًا قط.

ويصطحبنا صاحب «كم مرة سنبيع القمر في قصة «أغنية لكائن وحيد» من حكاية تنطلق من كذبة صغيرة يقولها الراوي لطفلة خائفة من الحقن، حين يخبرها بأنه طبيب أفيال، لكن الكذبة تعود إليه بصورة غير متوقعة، إذ يصل إلى فيلة السيرك «بانبي» التي تعاني آثار الأسر والضغط النفسي، بعدما صدق جد الطفلة حكايته واستدعاه لعلاجها تحت تهديد السلاح.

أمام الفيلة المقيدة، يكتشف الراوي تشابهًا عميقًا بين مصيرها ومصيره؛ كلاهما وحيد في أرض ليست أرضه، ويؤدي دورًا فرضته عليه الحياة، يغني لها عن غربته وحيرته، فتستجيب له وتتوقف عن حركتها المضطربة، قبل أن تقترب منه وتحتضنه بخرطومها. هكذا تتحول الأغنية إلى لغة مشتركة بين كائنين جمعتهما الوحدة، ويصبح الخيال الذي بدأ كذبة عابرة طريقًا إلى لحظة نادرة من التفاهم.

وفي «هدايا لعاشق متوحد» يعود أسامة علام إلى باريس بعد عشرين عامًا ليفي بوعد قطعه لصديقه أنور، العالم المغربي الذي عرفه في معهد باستير، وكان يعيش عزلة شديدة ويتحدث مع حبيبة متخيلة. بدأت صداقتهما حين ترك أسامة أمام غرفته باقة أزهار وبطاقات صغيرة، ثم تحولت الهدايا مع الوقت إلى وسيلة للاقتراب من أنور، حتى أصبح صديقه الوحيد.

بعد عشرين عامًا، يلتقي الصديقان في الموعد الذي حفظه أنور طوال هذه السنوات، فيكتشف أسامة أن صديقه تزوج وأنجب وأصبح عالمًا بارزًا، ثم يفاجئه بإعادة الهدايا التي كانت حبيبته المتخيلة قد تركتها له، بعدما قرر إنهاء علاقته بها. لتكتسب الهدايا معناها الحقيقي؛ فقد كانت في البداية محاولة بسيطة لفتح باب الصداقة، ثم أصبحت جزءًا من حياة أنور وذاكرته، وعادت بعد عشرين عامًا لتغلق دائرة علاقة بدأت بهدية صغيرة وانتهت بعناق ووداع مؤثر.

الأمر نفسه يتكرر في «الرسام التشيلي»، الراوي يراقب فنانًا يرسم وجوه المارة بينما يرقص، ثم يكتشفه خارجًا من كابينة الاعتراف باكيًا، ويدرك أن وراء الصورة المرحة رجلًا يحمل بداخله غربة عميقة؛ أب وأسرة وحب، وفي جملة شديدة الدلالة، يخبره الرسام بأن باريس أقسى من أن يفهمها شاب حالم، وأن الحب الحقيقي لا يمكن الحفاظ عليه بقفل صغير يضعه العشاق على سور المدينة.

تبدأ قصة «أنا وسلفادور دالي ومسوخ كاتدرائية نوتردام» حين يجد أسامة علام، نفسه برفقة سلفادور دالي في باريس، يبيعان الورود للعشاق ويمران بعالم تتبدل فيه الأشياء وتتحول الساعات إلى كائنات قابلة للذوبان، قبل أن يصلا إلى نوتردام حيث يحرر دالي مسوخ الكاتدرائية واحدًا تلو الآخر من قيودها حتى تنطلق في السماء.لتبدو الرحلة كلها امتدادًا لفكرة أسامة علام عن الخيال بوصفه مساحة أوسع من الواقع، وعن الكتابة باعتبارها قدرة على رؤية العالم بأكثر من وجه، لذلك يصبح دالي هنا رفيقًا مثاليًا لعالمه المتخيل، وتتحول مسوخ نوتردام إلى كائنات تنتظر من يحررها من قيود الصورة الثابتة.

أما «بائعة الأحلام» في تولوز، فتأخذ الخيال إلى مستوى آخر. هناك امرأة غجرية عجوز تقف أمام كاتدرائية سان سرنان، يراها الناس تفصيلة صغيرة في الصورة، حتى إن وجودها يكاد يصبح جزءًا من المكان. لكنها بالنسبة إلى الراوي ليست تفصيلة هامشية؛ إنها امرأة تختزن حكاية وحضورًا وذاكرة.

وحين تمنحه في النهاية هدية صغيرة وتقول له إنها قد تساعده على أن يسامح نفسه ويرى حلمه بصورة مختلفة، تتحول «بائعة الأحلام» إلى شخصية تلخص وظيفة الحكاية في الكتاب كله. إنها لا تبيع حلمًا بالمعنى التجاري، وإنما تمنح الغريب إمكانية أن يعيد النظر إلى ماضيه دون أن يظل أسيرًا له. وتصبح صورتها، وهي تبتسم سعيدة، شيئًا يغير علاقة الراوي بأحلامه القديمة.

تنطلق قصة «من أجل صحبة لطيفة» من وجود الراوي في مكتبة عامة شبه مهجورة بمونتريال كمساحة هادئة يهرب إليها يوميًا، وهناك تجمعه المصادفة بأمينة المكتبة كاترين، التي تبدو شديدة الارتياب من الزوار وتتهمهم ضمنيًا بسرقة الكتب، لكن كل شيء يتغير حين يكتشف الراوي فأرًا صغيرًا في المكتبة، فيصبح الفأر صديقه «فوزي» ورفيقه السري، ثم يلاحظ تغيرًا مفاجئًا في معاملة كاترين له، من الجفاء والريبة إلى الابتسام وترك الورود في الكتب.

تأتي المفاجأة في النهاية مع رسالة كاترين التي تكشف أن الفأر الذي اعتنى به الراوي واحد من مجموعة «أطفالها الصغار» الذين أخفت وجودهم في المكتبة، وأن صحبتهم كانت تمنحها ما تحتاجه لمقاومة وحدتها طوال سنوات عملها، وهكذا تتحول المكتبة المهجورة والفئران الصغيرة إلى حكاية عن أشخاص وجد كل منهم، من حيث لم يتوقع، رفيقًا يخفف عنه وحشة المكان.

أما القاهرة فتأتي في الكتاب لتقدم النقيض. فبعد كل المدن التي عاش فيها الراوي غريبًا، تأتي المدينة المصرية بوصفها مكانًا لا يحتاج فيه إلى تعريف نفسه، هناك يستطيع أن يثرثر، وأن يراقب الناس، وأن يرى الشيب في وجوه الأصدقاء، وأن يتلقى الأحضان الصادقة.

ولا يكتب علام عن القاهرة بوصفها مدينة مثالية؛ فالراوي يرى القسوة الاقتصادية والباعة الذين يطاردون المارة، لكنه يكتشف في المقابل نوعًا من الألفة لا توفرها المدن البعيدة، لإنها المدينة التي يستطيع فيها الغريب أن يتحول بسرعة إلى «يا عمو، ويا حاج، ويا أبو الشباب»، والتي تمنحه العلاقات اليومية الصغيرة إحساسًا بأنه جزء من المشهد.

وفي ختام الكتاب يصبح الطريق أكثر هدوءًا، فيأخذنا صاحب «الاختفاء العجيب لرجل مدهش»، و«تولوز»، و«الوشم الأبيض»، إلى شيكاغو،. يجلس الراوي وحيدًا في مقهى «ليالي القاهرة»، في الثانية والنصف صباحًا، منتظرًا طائرة إلى مدينة أخرى، ويستدعي أطياف أحبته، لكن أكثر من يشتاق إليه هو الروائي الفذ، محمد المنسي قنديل؛ ليس فقط لأنه كاتب عظيم، وإنما لأن وجود الإنسان في مدينة كبيرة «لها ألف وجه» يحتاج إلى سند صديق يستأنس بوجوده، وهنا يكتمل القوس الذي بدأ بالمقدمة التي كتبها المنسي عن علام وحكاياته وكأن المجموعة، بعد أن جابت مدنًا كثيرة بحثًا عن الونس، تعود إلى واحد من أهم مصادره: الصداقة، لهذا لا تبدو القصص التي تبدو متباعدة في ظاهرها منفصلة حقًا، وإنها وجوه مختلفة لسؤال واحد؛ كيف يجد الإنسان الونس والصحبة وسط وحدته وغربته.

وهكذا يصبح «الطريق المتسع» طريقًا للحكايات أكثر منه طريقًا بين المدن، إنه الطريق الذي يتسع كلما اتسعت قدرة الإنسان على الإصغاء إلى الآخرين، وعلى تحويل الغرباء إلى علامات في ذاكرته، وعلى رؤية ما وراء الوجوه والأماكن. أما «الشخص الوحيد» في العنوان فليس شخصًا بلا أحد؛ إنه شخص يعرف أن الرفقة قد تكون عابرة، وأن الذين نلتقيهم لدقائق يمكن أن يظلوا معنا سنوات، وأن بعض الغائبين لا يغيبون ما دمنا قادرين على استدعائهم بالحكاية.