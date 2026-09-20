لاعب توتنهام السابق: هل تعاقدنا مع مرموش أم شقيقه؟

شنّ جيمي أوهارا، لاعب توتنهام السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق، معربًا عن غضبه الشديد من المستوى الذي يقدمه السبيرز، في ظل استمرار النتائج السلبية وفشل الفريق في استعادة طريق الانتصارات.

وتحدث أوهارا خلال ظهوره في برنامج "talkSPORT"، منتقدًا الحالة التي وصل إليها الفريق، وقال: "لا أصدق مدى سوء وضعنا، حقًا لا أصدق ذلك، ماذا حدث لهذا النادي؟".

وأضاف لاعب توتنهام السابق: "ماذا حدث للفريق؟ تونالي، الذي كلف 100 مليون جنيه إسترليني، يدير ظهره، وسافيو يبدو وكأنه يلعب كرة قدم الأطفال، وعمر مرموش، من هو؟ هل تعاقدنا مع شقيقه؟ الأمر برمته عبثي".

وواصل أوهارا انتقاداته لأداء لاعبي توتنهام، قائلًا: "ليس لدينا خط وسط، ولا توجد أي روح قتالية داخل الفريق، لا شيء على الإطلاق، اللاعبون يتحركون في الملعب دون هدف واضح".

وأبدى لاعب السبيرز السابق مخاوفه من دخول الفريق في صراع الهبوط، مؤكدًا: "نحن ضعفاء للغاية، إنه أضعف فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنهبط إلى الدرجة الأدنى".

وتابع: "أنظر إلى جميع الفرق وأقول لنفسي إن الجميع أصبح أفضل منا في الوقت الحالي. أنظر إلى الفرق الموجودة في المراكز الثلاثة الأخيرة، وهي بالفعل الفرق الثلاثة الأخيرة الآن، ويبدو أنها ستظل كذلك".

كما انتقد أوهارا حجم الأموال التي أنفقها النادي خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن الإنفاق الكبير لم ينجح في حل مشكلات الفريق، وقال: "لقد أنفقنا 400 مليون جنيه إسترليني للخروج من هذا المأزق، ومع ذلك ما زلنا عالقين فيه، مثل قطعة من الطعام علقت داخل المصرف ولا يمكنك التخلص منها".

وتأتي تصريحات أوهارا في ظل حالة من الغضب المتزايد تجاه أداء توتنهام، بعدما فشل الفريق في تقديم المستويات المنتظرة منه رغم الاستثمارات الكبيرة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.