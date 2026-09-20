محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة

اعتمد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة؛ تمهيدًا لبدء إجراءات استخراج تراخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة، وذلك لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة طنطا، بجانب قرى وحدة الناصرية التابعة لمركز ومدينة سمنود، في إطار جهود المحافظة لتيسير إجراءات البناء وتنظيم العمران داخل القرى.

وتشمل القرى التابعة لمركز ومدينة طنطا "دفره، نفيا، كفر أبو داود، محلة منوف، منشية الجنيدي، بوريك الحجر، كفر العراقي، داكودة، فيشا سليم، وكفر مسعود"، بالإضافة إلى وحدة الناصرية بمركز ومدينة سمنود، والقرى التابعة لها "بنا أبو صير وأبو صير بنا"، حيث تتيح المخططات المحدثة تحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية بصورة واضحة، بما يدعم انتظام أعمال البناء وتنفيذ المرافق والخدمات.

كما سيتم إرسال مخططات باقي القرى إلى الوحدات المحلية تباعًا، وفقًا للانتهاء من نشر قرارات اعتمادها بجريدة الوقائع المصرية.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتمكينهم من استكمال إجراءات البناء بصورة قانونية ومنظمة، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء استقبال طلبات المواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار العمل في تحديث واعتماد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بمختلف قرى المحافظة، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويوفر إطارًا واضحًا للتوسع العمراني وتنفيذ الخدمات والمرافق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه الإجراءات بصورة مباشرة داخل مركزه وقريته.