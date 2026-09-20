محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق علي ماهر

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال على أرض الواقع.

وتفقدت محافظ البحيرة، أعمال رصف وتطوير طريق «علي ماهر» بقرية قومبانية أبو قير التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، والذي يمتد بطول 9 كم، ويُعد أحد الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة وتدعم حركة المواطنين والمركبات.

وتابعت عازر، الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 57 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الأكبر من الأعمال، فيما يجري استكمال الأعمال المتبقية بطول 1.5 كم، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

وأكدت محافظ البحيرة، أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة، لما تمثله من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، ودعم جهود التنمية بمختلف المناطق.

ووجهت عازر، باستمرار المتابعة الميدانية للمشروع، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع وخدمة أهالي المنطقة.

ويأتي تطوير طريق «علي ماهر» ضمن سلسلة المشروعات التي تشهدها محافظة البحيرة في مختلف القطاعات، بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها القومي الـ219، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.