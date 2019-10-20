جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإندونيسيا لولاية ثانية

أدى رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة اليوم الأحد، في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة، وتم بثها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الوطني.

وأدى الرئيس وهو رجل أعمال سابق في مجال الأثاث /58 عاما/ اليمين الدستورية، جنبا إلى جنب مع نائبه/76 عاما/، معروف أمين، الذي يحل محل جوزيف كالا، الذي كان نائب ويدودو في ولايته الأولى.

وأقيمت المراسم خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا)، ترأسها رئيس البرلمان، بامبانج سويساتيو.

وقال سويساتيو في خطابه بعد المراسم "شهدنا للتو مراسم أداء اليمين وبهذا اليمين، يكون جوكو ويدودو ومعروف أمين، اعتبارا من الآن، رئيس ونائب رئيس لجمهورية إندونيسيا".

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء العاصمة، حيث أغلقت الشرطة بعض المناطق من المدينة كما أغلقت الشوارع حول مبنى البرلمان والقصر الرئاسي.

وحضر المراسم رؤساء دول وحكومات من بروناي وكمبوديا ومملكة اسواتيني وماليزيا وسنغافورة واستراليا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الصين وميانمار وفيتنام وتايلاند ومبعوثين خاصين من اليابان والولايات المتحدة ولاوس والفلبين وكوريا الجنوبية وسورينام والإمارات.

وكان ويدودو، وهو الرئيس السابع لإندونيسيا ومعروف وهو نائب الرئيس الـ13 للبلاد قد فازا بنسبة 55 بالمئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019.