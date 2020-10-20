جونسون يصر على إغلاق مانشستر بعد توقف محادثات الدعم المالي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض قيود أكثر صرامة على منطقة مانشستر الكبرى، بعد انهيار المحادثات بشأن الدعم المالي خلال فترة الإغلاق.

وتوقفت المحادثات بين جونسون وعمدة المنطقة آندي بورنهام، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى تقديم المزيد من الدعم لأشد الناس فقرًا الذين سيتضررون بشدة من الإجراءات التقييدية الإضافية.

وقال جونسون إنه تم تقديم "دعم سخي"، وأن مانشستر الكبرى ستخضع لقيود من المستوى 3 اعتبارًا من يوم الجمعة.

وتتزايد أعداد الإصابات في مانشستر وتخضع المدينة الشمالية حاليا للمستوى المتوسط ​​من القيود، المعروف باسم المستوى 2.

وأوضح، في مؤتمر صحفي، إن الخطوة الأخيرة من المقرر أن يوافق عليها البرلمان بعد غد الخميس، قبل أن يتم فرضها بعد منتصف ليل الجمعة بقليل.

وأضاف أن القواعد الجديدة من المستوى 3 تعني إغلاق الحانات ما لم تقدم وجبات كبيرة، ومنع اختلاط العائلات المختلفة، فضلًا عن تطبيق قيود على الاتصال في الأماكن المفتوحة، كما سيتم نصح المواطنين بعدم السفر إلى داخل المنطقة أو خارجها.

ومن ناحيته، قال زعيم المعارضة كير ستارمر، إن حزب العمال سيفرض تصويت في مجلس العموم غدا الأربعاء؛ للمطالبة باتفاق عادل للمناطق التي تواجه مثل هذه القيود.