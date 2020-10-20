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رئيس الوزراء العراقي يصل لندن

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 9:39 م

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أول أمس الأحد، العاصمة بغداد، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا وألمانيا،

ويجري الكاظمي، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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