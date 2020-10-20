صحيفة مغربية: الوداد يحتاج لمعجزة أمام الأهلي في استاد القاهرة

سلطت الصحف المغربية الضور على هزيمة الوداد أمام الأهلي بنتجية هدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال صحيفة "المنتخب" المغربية "لم يكن أحدا يتصور أن يظهر الوداد بتلك الصورة القاتمة التي خاض بها في مباراته ضد الأهلي والتي مني فيها بهدفين للاشيء".

وأضافت الصحيفة المغربية "الشوط الأول أظهر فيه الوداد البيضاوي حماسا كبيرا لكنه لم يصل لشباك الشناوي الذي كان يقظا ومتصديا لكل محاولات الوداد الذي ظهر بلياقة بدنية مهزوزة بالنظر لضغط المباريات التي خاضها في الأسبوم الماضي والجهد البدني الذي قدمه اللاعبون ما جعلهم يفقدون بعضا من اللياقة في الشوط الثاني".

وتابعت الصحيفة "بدون لغة العواطف لنكون منطقيين وصرحاء، الوداد ضيع نصف الحلم بالدار البيضاء بهزيمته بهدفين، وتلزمه معجزة بملعب القاهرة لتجاوز الهدفين والبحث عن التأهل وهذا يبدو أمرا مستحيلا".

واختتمت الصحيفة المغربية تقريرها "الأهلي سيستغل استضافته للوداد في معقله ولن يترك الفرصة التاريخية تضيع منه، لذلك على الوداد أن يكون محاربا في معركة يجب فيها إشهار كل الأسلحة الفتاكة".

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.