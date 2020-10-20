علق أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، على تدشين مموعة من المثقفين والفنانين حملة جمع توقيعات لمطالبة إدارة المهرجان التراجع عن قرارها بتكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو والمنحاز لدولة لإسرائيل، قائلًا: «لا تعليق».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن هناك بعض المحاولات لجرهم لبعض المناقشات المجانية، متابعًا: «جزء كبير من ضيوفنا فلسطينيين أحق بالقصية أكثر ولا يرون شبهة تطبيع في الأمر»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن «ديبارديو» تحدث عن تل أبيب كمواطن فرنسي، مضيفًا: «من حقنا أن يرى مصر والعالم العربي ورؤية وجهة النظر الأخرى، ونحن من نصدر للعالم أننا منغلقون ونتعامل مع الأمور بعنف».

وأكد المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أنه يحترم الفنانين المشاركين بالحملة، منوهًا إلى أن هناك ابتزازًا عاطفيًا لمشاعر الناس عبر استخدام مصطلحات مجانية كعاشق للصهيونية، وفقًا لذكره.

ويكرم مهرجان الجونة بدورته الرابعة المقامة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020 الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو Gerard Depardieu. وقد دشن بعض النشطاء المصريين المناهضين للتطبيع، مع بعض الحقوقيات النسويات المناهضات للاغتصاب، حملة جمع توقيعات لمطالبة إدارة المهرجان التراجع عن قرارها بتكريم ديبارديو المتهم بقضية اغتصاب والمنحاز لدولة لإسرائيل، وبالمقابل ردّ المهرجان قبل أسبوع واحد من افتتاحه على الجميع بتأكيد تكريم النجم الفرنسي احتفالًا بمسيرته المهنية الطويلة في السينما.