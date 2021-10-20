تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ندوة لمناقشة الجزء الثالث من سلسلة كتب "الفن الجميل" للناقدة والكاتبة الصحفية كريمان حرك، وتستضيف الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية تربية موسيقية، والدكتورة حنان أبو المجد أستاذة التحليل الموسيقى بكونسرفتوار القاهرة، والمهندس مايكل غالي عضو جمعية أصدقاء الأوبرا، ويديرها الإعلامي أيمن عدلي، وذلك في السابعة مساء الأحد 24 أكتوبر بالمسرح الصغير.

والكتاب يحمل عنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة في مصر"، ويتناول نشاط الموسيقى العالمية في مصر من خلال لمحة تاريخية موثقة عن نشأة هذا النشاط وتطوره منذ ثلاثنيات القرن الماضي وحتى الآن.

كما تقدم الكاتبة رؤيتها النقدية لعروض فرق الموسيقى السيمفونية والحجرة والمؤلفات المصرية والعربية التي تم تقديمها في دار الأوبرا الجديدة منذ افتتاحها عام 1988 مع تقييم موضوعي للعازفين والقادة المصريين والأجانب.

ويتخلل الندوة فقرات فنية يقدمها كبار عازفي أوركسترا القاهرة السيمفوني، وهم الدكتور وسام أمين "أوبوا"، والدكتورة منى واصف "هارب"، ومن نجوم الموسيقى العربية المطربة ريم كمال.

جدير بالذكر أن سلسلة كتب الفن الجميل تتكون من خمس أجزاء صدر الجزء الأول عام 2016 بعنوان: "مختارات نقدية لاسهامات الفرق المصرية في الموسيقى الاوبرا والبالية"، أما الجزء الثاني صدر علم 2018 بعنوان: "فن الأوبرا في مصر"، أما الكاتبة الصحفية والناقدة كريمان حرك متخصصة في مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عاما والوحيدة من أبناء جيلها التي أرست دعائم النقد الصجفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون في الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، وقد تم تكريمها عدة مرات منها في مهرجان الرقص الحديث عام 2010، وفي مهرحان الموسيقى العربية عام 2013، وفي مهرجان القلعة عام 2018، وتم تكريمها من دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، وهي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء وعضو اللجنة العلمية في مؤتمر الموسيقى العربية.