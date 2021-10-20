بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على بعض المتهمين في سرقات الهواتف المحمولة مؤخرا، بينهم واقعة سرقة هاتف تمت على الهواء مباشرة أثناء "بث مباشر" في حادث شاهده ملايين المتابعين، نستعرض مجموعة من أبرز النصائح التكنولوجية التي ستحمي هاتفك من السرقة، كما ستحمي صورك وبياناتك الموجودة عليه من الحصول عليها من قبل أي سارق، وتجعلك قادرا على استعادتها مرة أخرى.

1. إنشاء رمز مرور قوي

أول شيء يجب عليك القيام به فور شراء هاتف جديد، هو إنشاء رمز مرور قوي على شاشة القفل، والابتعاد عن وضع كلمة مرور سهلة التخمين، وإذا كان هاتفك يدعم التأمين بواسطة البصمة فاستخدمها واجعل كلمة السر البديلة قوية أيضا.

لا تستخدم ميزة التعرف على الوجه على جهاز أندرويد، حيث يمكن خداع التقنية المستخدمة للتعرف على الوجه في معظم أجهزة أندرويد بشيء بسيط مثل صورة وجهك.

2. تفعيل خدمة Find My Device

بمجرد أن تقوم بتسجيل الدخول على جهازك باستخدام حساب جوجل الخاص بك، سيتم تفعيل خدمة تتبع الهاتف Find My Device افتراضيًا، وهي خدمة تقدمها هواتف أندرويد وتتيح لك تتبع موقع هاتفك في حالة فقده، أو قفله عن بُعد، أو مسح البيانات عن بُعد أيضاً.

يمكنك التأكد من تفعيل ميزة Find My Device على جهازك، باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم الأمان والموقع Security & Location.

• اضغط على خيار العثور على جهازي Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل.

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونج يمكنهم اتخاذ خطوة إضافية للمزيد من الأمان، وهي تفعيل خدمة Samsung Find My Mobile، التي تقدم لك بعض الأدوات الإضافية التي لا تدعمها خدمة جوجل.

تتيح لك خدمة سامسونج بعض الميزات الإضافية مثل: أخذ نسخة احتياطية من بياناتك عن بُعد، أو معرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بتبديل بطاقة SIM الخاصة بك، لكن يجب أن يكون لديك حساب سامسونج لاستخدام هذه الخدمة.

لتفعيل خدمة Find My Mobile على هواتف سامسونج يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings.

• اضغط على قسم القياسات البيومترية والأمان Biometrics and security.

• اضغط على خيار البحث عن جهازي Find My Mobile، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك أثناء إعداد الجهاز لأول مرة، فسيتم تفعيل الخدمة مباشرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك أولًا، ومن ثم تفعيل الخدمة، هذا بحسب ما ذكر في موقع العربية.

3. النسخ الاحتياطي التلقائي

من أهم الابتكارات الحديثة التي أطلت علينا منذ سنوات هي تقنية الحوسبة السحابية، فباستخدامها تستطيع الوصول إلى ملفاتك ومحادثاتك وكل ما يخصك من أي مكان ومن أي جهاز طالما تستخدم حسابك الخاص، وفي محور مقالنا هذا تبرز أهمية الاعتماد على السحابة في عمل نسخ احتياطي تلقائي دوريًّا للملفات بحيث تكون الملفات متاحة على سيرفرات الخدمة السحابية، فإذا حدث أن فقدت هاتفك فسيمكنك الوصول لملفاتك بدون خوف أن تكون قد فقدت ملفاتك ومحادثاتك معه، هذا بحسب ما ذكر في موقع "إضاءات".

4. تنصيب تطبيق حماية من السرقة

تتميز تطبيقات الحماية من السرقة بأنها تعطيك مميزات أكثر مما تعطيك إياها خدمة التتبع الموجودة افتراضيًّا على الهاتف، لذلك فهي تعد طبقة أمان إضافية تحول دون سرقة الهاتف أو فقده في المقام الأول، أو تساعدك أكثر على معرفة مكانه واستعادته، أو حتى تمكنك من حذف البيانات الموجودة على الهاتف بالكامل حتى لا يطلع عليها السارق ويسيء استخدامها.