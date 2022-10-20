بعد قرار رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تقديم استقالتها.. أطل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من جديد على ترشيحات نواب حزب المحافظين لرئاسة الحكومة مرة أخرى، بحسب صحيفة (أكسبريس) البريطانية.

ومن المتوقع أن يحاول جونسون العودة غير العادية في السباق ليحل محل تراس، بعد ما يزيد قليلاً عن ستة أسابيع بعد طرده من هذا المنصب.

وقالت الصحيفة إن جونسون يقضي عطلته في منطقة البحر الكاريبي بينما كانت تراس تستقيل.

ومن المتوقع أن يتم استبدال تراس بحلول 28 أكتوبر، على الرغم من أن كيفية اختيارهم لم يتم تفصيلها بعد.

وسارع العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين للتعبير عن دعمهم، بما في ذلك وزير الحكومة جيمس دودريدج، الذي شغل منصب السكرتير البرلماني الخاص لجونسون في مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت.

وكتب دودريدج - على تويتر - "أتمنى أن تكون قد استمتعت بالإجازة. حان وقت العودة. القليل من القضايا في المكتب تحتاج إلى بعض المعالجة".

وقال ماركو لونجي، عضو البرلمان عن دادلي نورث: "الشخص الوحيد الذي لديه تفويض من الجمهور هو بوريس جونسون".