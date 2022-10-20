عاودت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع- وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.2%، ووصل إلى مستوى 10274 نقطة.



واستقرت البورصة المصرية أمس الأربعاء، في المنطقة الحمراء، بانخفاض طفيف، بعد 4 جلسات من المكاسب المتتالية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى 10165 نقطة.



وقال أحد بنوك الاستثمار: "يستهدف المؤشر مستوى المقاومة القادم 10,450 نقطة. يقف مستوى الدعم الأول عند 10,000 نقطة، ويليه أقل مستوى تم تسجيله في الأسبوع الماضي 9,750 نقطة.. ننصح المتداول على المدى القصير بالاحتفاظ بمراكزه، واستخدام أقل مستويات مسجلة في الأسبوع الماضي لحماية الأرباح وذلك تبعًا لكل سهم على حدة".