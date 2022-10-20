زيلينسكي: روسيا دمرت 3 محطات لتوليد الكهرباء في 24 ساعة

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا دمرت ثلاث محطات لتوليد الطاقة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكرر زيلينسكي في كلمته المسائية ليل الأربعاء/الخميس دعوات وجهها مسؤولون آخرون للأوكرانيين لترشيد استهلاكهم للكهرباء بشكل كبير بدءا من اليوم الخميس ، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وقال: "من المهم جدا أن يكون الاستهلاك واعيا قدر الإمكان غدا (الخميس)".

وعقد زيلينسكي وكبار الساسة في البلاد اجتماع أزمة لبحث اتخاذ إجراءات طارئة بعد تدمير العديد من المنشآت في أحدث موجة من الهجمات الروسية على البلاد.

وقال إنه يجري العمل حاليا من أجل توفير موارد طاقة متنقلة لمرافق البنية التحتية الرئيسية في المدن الرئيسية والبلدات والقرى.

وأضاف في منشور عبر موقع فيسبوك: "نستعد لسيناريوهات مختلفة، وتداعياتها. أوكرانيا ستدافع عن نفسها أيا كان ما يخططه العدو أو يقوم به".

وتعتمد أوكرانيا على مساعدة الشركاء الأجانب لشراء مولدات طاقة، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي.