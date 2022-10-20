ميدو: الأهلي يفتقد الإبداع ولم يصل لأفضل مستوياته

علق أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك السابق، على الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): «الأهلي يملك التنظيم التكتيكي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، ولكنه يفتقد الإبداع»، مؤكدًا أن الأهلي لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته في الدوري.

وأضاف: «الأهلي استفاد من توظيف كريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن لسرعاته المميزة».

وأشار إلى أن كولر تعامل مع شادي حسين بشكل مثالي بعدما رفض المجازفة بإشراكه أساسيًا في كل مباراة بعد أن دفع به في لقاء الذهاب ضد الاتحاد المنستيري التونسي بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء الأهلي بعد أن تغاضى الحكم محمد عادل عن طرد طاهر محمد طاهر في واقعة الإلتحام ضد باسم مرسي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.