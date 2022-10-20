مواجهات في الضفة الغربية عقب استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

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اندلعت مواجهات ليل الأربعاء/الخميس في العديد من نقاط التماس بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين عقب الإعلان عن استهشاد شاب فلسطيني شرق القدس.

وذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة العيزرية شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات إسرائيلية "اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لها"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات إسرائيلية قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس ، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين ، بحسب الوكالة.

واندلعت كذلك مواجهات مع قوات إسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، عقب تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة.

وقتل شاب فلسطيني مساء الأربعاء، في شرق مدينة القدس برصاص إسرائيلي بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن مسلحا فلسطينيا استهدف حارسين إسرائيليين في مستوطنة معاليه أدوميم بإطلاق نار فأصيب أحدهما بجراح طفيفة في يده، قبل أن يتم إطلاق النار عليه و"تحييده".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه جرى احتجاز جثمان الفلسطيني المستهدف ولم تبلغ الجهات المختصة بمصيره على الفور.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتيل هو عدي التميمي /22 عاما/ المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في مخيم شعفاط للاجئين في الثامن من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس بجروح.

وأجرى الجيش الإسرائيلي منذ تنفيذ الهجوم المذكور عمليات تمشيط واسعة في مخيم شعفاط والبلدات المجاورة له بحثا عن التميمي في ظل توتر ومواجهات يومية في شرق القدس والضفة الغربية.