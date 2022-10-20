خبير اقتصادي: قرض صندوق النقد لن يحل الأزمة في مصر بشكل جذري

أكد الدكتور هشام بدوي، الخبير الاقتصادي، أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل جذري، كما أن ترشيد الاستهلاك ليس حلًا لمواجهة الغلاء والحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية.

وأضاف هشام بدوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أنه يجب على الدولة المصرية التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية.

وتابع: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كشف عورات اقتصادية كبيرة، وهناك بعض التوقعات تشير إلى أن سعر الجنيه الاسترليني قد ينخفض إلى أقل من الدولار"، مشيرًا إلى أن قوة بريطانيا الانتاجية تتراجع، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال انخفضت مقارنة بدول أوروبية مثل إسبانيا.