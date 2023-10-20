توج المصارع الأولمبي كرم جابر، بالميدالية الذهبية للمصارعة الرومانية، في بطولة العالم للرواد، وزن 88 كيلوجراما، بعد الفوز على حساب حسينتي، بطل كازاخستان، بفضل عدم التكافؤ، بعد تقدمه 10/0، في المباراة النهائية للبطولة المقامة باليونان.

وفاز كرم جابر على منافسه حسينتي ونجح في الفوز بالميدالية الذهبية، نظرًا لعدم التكافؤ في المباراة بينه وبين بطل كازاخستان، ليتوج بالذهبية.

وبدأ كرم جابر مشواره بالبطولة من الدور ثمن النهائي، بالفوز على الأمريكي ميشيل لفانتي 8-0، وعدم التكافؤ، قبل أن يفوز على حساب إيفجيني جالازكوف بنتيجة 8-0 أيضًا وعدم التكافؤ، وذلك في الدور ربع النهائي، قبل أن يهزم التركي حسين ميمي في الدور نصف النهائي بنتيجة 9-2، ثم الفوز على حساب بطل كازاخستان.

وعاد كرم جابر صاحب الـ44 عامًا من الاعتزال، من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد باليونان، استكمالًا للمسيرة والإنجازات الكبيرة التي يعد أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.