استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقرت سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 84 إلى87 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 170 إلى 270 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 200 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 175 إلى 325 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 175 إلى 325 جنيها.

‏‎استقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 145 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 690 جنيها.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 350 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.