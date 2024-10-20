استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقرت سعر كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 84 إلى87 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 170 إلى 270 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 200 جنيها.
استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 175 إلى 325 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 175 إلى 325 جنيها.
استقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 145 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 690 جنيها.
استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 350 جنيها.
استقر سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.