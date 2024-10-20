نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشتركة بين محافظة الإسماعيلية والأزهر الشريف فيما يخص القوافل الدعوية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، ومناقشة إقامة ندوات تحت إشراف المحافظة، لزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الإسماعيلية والاستعانة بعلماء الأزهر للمشاركة بدورات تحت رعاية محافظ الإسماعيلية لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أهمية دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتقوية الوحدة الوطنية، قائلا إن دور الأزهر يمتد محليا وعالميا، لأنه يعد منارة علمية ودعوية ورمزًا للعالم الإسلامي ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية فى مختلف المجالات.

من جهته نقل الدكتور محمد الهواري، تحية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لمحافظ الإسماعيلية، مثمنًا دوره في دعم خطط الدعوة التي تنفذ بالمحافظة.

وأشار إلى جهود الأزهر الشريف في مجال الدعوة للوصول بالشباب إلى بر الأمان من خلال المبادرات بالمدارس والجامعات، حتى يتعرف كل شاب على هويته وفطرته، فيما نقل نائب محافظ الإسماعيلية تحية وتقدير اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وشيوخه، متمنيا دوام الازدهار والاستمرار في نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في التصدى للأفكار المتطرفة.