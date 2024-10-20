قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع الغذائية يفترض أن يكون بسيطا جدا ولا يؤثر على أسعار السلع.. ولكن صراحة نرصد دائما ارتفاعات غير مبررة في السلع».

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحكومة تستخدم صلاحياتها من خلال الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار والتصدي للزيادات غير المبررة.

وأعلن أن اللجنة الوزارية المعنية بأسعار السلع برئاسة رئيس الوزراء ستجتمع قريبًا لبحث أية زيادات غير مبررة.

وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع في الأسواق من خلال المخزون الاستراتيجي الذي يكفي لعدة أشهر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتوفير المزيد من السلع، وذلك لمواجهة أي زيادات غير مبررة.

وطمأن المواطنين قائلا: «الزيادة في أسعار السولار محسوبة بعناية بحيث لا تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع»، مشددا أن الحكومة تعمل على احتواء أي زيادات غير مبررة والتعامل معها.