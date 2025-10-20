زيلينسكي: أوكرانيا تستعد لشراء 25 منظومة باتريوت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد لإبرام عقد لشراء 25 منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، فيما سيشكل دعما كبيرا لقدرات كييف على صد القصف الجوي الروسي.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات لوسائل الإعلام في اجتماع عقد أمس الأحد وسُمح بنشرها اليوم الاثنين، أنه سيجري توريد الأنظمة سنويا وعلى مدار عدة أعوام وأن أوكرانيا ستطلب من بعض الدول الأوروبية إعطاءها أولوية في قائمة الانتظار للحصول عليها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتنظر كييف إلى منظومات الباتريوت على أنها أكثر الأنظمة فاعلية لإيقاف الصواريخ الباليستية الروسية، التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعدة مرات.

وقال زيلينسكي أيضا إنه مستعد للذهاب إلى بودابست، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا جرى اقتراح عقد اجتماع ثلاثي أو بصيغة "الدبلوماسية المكوكية".

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني قبل أن تنقل وسائل الإعلام، منها رويترز، عن مصادر قولها إن ترامب دفع زيلينسكي إلى تقديم تنازلات في اجتماع متوتر في البيت الأبيض يوم الجمعة.

وقال زيلينسكي أمس الأحد: "بعد عدة جولات من النقاش على مدار أكثر من ساعتين مع (ترامب) وفريقه، فإن رسالته في رأيي إيجابية، وهي أن نظل مكاننا على خط المواجهة".

وبعد اجتماعه مع زيلينسكي، دعا ترامب علنا إلى وقف إطلاق النار على خطوط الجبهة الحالية، وهو الموقف الذي تبناه الرئيس الأوكراني بعد ذلك في تصريحات للصحفييين.