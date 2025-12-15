وفيات وتعطيل للدراسة وتقلبات مناخية جراء طقس سيء في دول عربية

تشهد بلاد عربية، طقسا سيئا، خلف الأحد، 14 وفاة بالمغرب، وتعطيل للدراسة في السعودية الاثنين، وتقلبات مناخية في بلاد أخرى.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها "الأناضول"، في كل من مصر المغرب والسعودية وقطر والبحرين، والكويت وسلطنة عمان، وسوريا والعراق

- مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان مساء الأحد، "نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس مع تكون ضباب قد يكون كثيفا أحيانا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ورجحت "فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق".

- المغرب

لقي 21 شخصا مصرعهم، الأحد، نتيجة سيول وفيضانات ناجمة عن أمطار رعدية غزيرة ضربت مدينة آسفي غربي المغرب، بحسب إفادات رسمية.

وأضافت السلطات في إفادات رسمية، أنه تم إسعاف 32 شخصا آخرين غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية.

- السعودية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الأحد، تعطيل الدراسة الحضورية في عدد من جامعات ومدارس المملكة جراء تقلبات جوية وحرصا على سلامة الجميع، ذاكرا أن نظام الدراسة سيكون عن بعد.

ويشمل القرار جامعات القصيم، والباحة، ومدارس عدة مناطق بينها العاصمة الرياض وجازان.

- قطر

أفادت الأرصاد القطرية، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بتوقع حدوث "سحب متفرقة يصبح غائم جزئياً مع فرصة لأمطار على بعض المناطق الشمالية آخر الليل، الرياح أغلبها شمالية غربية - شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة".

- البحرين

أعلنت الأرصاد الجوية البحرينية، في منشور عبر منصة شركة "إكس"، أن المؤشرات الحالية ستكون الأجواء غائمة مع فرص لأمطار متفرقة يوم الاثنين خفيفة إلى متوسطة الشدة في غالبها، على أن تتهيأ الفرص لأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة خلال يوم الثلاثاء المقبل.

- الكويت

توقعت الأرصاد الكويتية في منشور مساء الأحد، أن يكون الطقس مائلا للبرودة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

- سلطنة عمان

حذرت الأرصاد العمانية، مساء الأحد، في منشور، من استمرار تدفق السحب مناطق بالبلاد وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية.

- سوريا

أفادت المديرية العامة للأرصاد السورية، في بيان مساء الأحد، بأن البلاد "ستشهد طقسا خريفيا مستقرا هذه الليلة مع تشكل الضباب، وحالة من عدم الاستقرار تبدأ الاثنين يتركز تأثيرها على جنوب وشرق البلاد بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، تتحول التساقطات إلى ثلجية فوق مرتفعات دمشق الغربية، وينحسر تأثيرات حالة عدم الاستقرار مساء الأربعاء".

- العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، الأحد، عن تعرض البلاد لمنخفض جوي وهطول للأمطار متفاوتة الشدة، حتى يوم الجمعة المقبل، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وبينت أن بداية الهطول تبدأ "مساء وليل الاثنين، على أن تتواصل وتنتهي الجمعة (...) وهبوب رياح شمالية غربية شديدة البرودة تنخفض معها درجات الحرارة لمستويات متدنية".

ولفتت إلى أن "هذه الحالة الجوية تُعد نادرة الحدوث ومتقلبة، وبذلك فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة لعدم وجود مسار ثابت وواضح لمحور المنخفض".