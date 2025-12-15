صفوف المنتخب تكتمل بانضمام صلاح ومرموش اليوم

تكتمل عناصر المنتخب الوطني الأول في الساعات القليلة المقبلة، بانضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بعد انتهاء مشوارهما مع فريقهما، قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر في المغرب.

ومن المُقرر أن ينضم صلاح ومرموش إلى معسكر المنتخب مباشرةً، فور وصولهما للعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم، وذلك بعدما شارك الثنائي في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال يومي السبت والأحد.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على منح محمد صلاح وعمر مرموش راحة 24 ساعة من التدريبات الجماعية مع الفريق، قبل أن ينتظم الثنائي في المران بصورة كاملة، اعتبارًا من بعد غدٍ، الأربعاء.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد أكدت أن صلاح سيزور المملكة في الأسبوع الجاري، مُشيرةً إلى أن تلك الزيارة قد تكون لأسباب غير رياضية، وإنما لأسباب تسويقية، وغيرها من أمور مشابهة.