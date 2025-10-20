الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجر بذكرى الاحتفال بالعيد القومي

الأكثر قراءة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تاماش شولوك ،رئيس المجر،بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد سيادته، أحمد محمد رضا،الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المجر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.