كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار الوزارة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، مع تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»:«الجميع يشعر بالحزن لما وصل إليه حال النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة للإسماعيلي تشعر بالأسف لما يحدث داخل هذا الكيان العريق».

وأضاف:«الدولة تتحرك لصالح جماهير الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية، والوزارة تتلقى يوميًا استغاثات تطالب بالتدخل لإنقاذ النادي».

وأوضح المتحدث الرسمي أن ملف النادي تم إحالته بالكامل إلى النيابة العامة للفصل في المخالفات المتعلقة بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة، مشيرًا إلى أن «اللجنة الرقابية رصدت مخالفات مالية واضحة وجسيمة لا تحتمل التأجيل أو المراجعة الداخلية».

وتابع الشاذلي:«هناك مخالفات تتعلق ببيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية عبر توقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة».

وأكد أن تلك المخالفات استوجبت الإيقاف الفوري لمجلس الإدارة وتحويل الملف برمّته إلى النيابة العامة، مضيفًا: «تمت إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة، والهدف هو حماية النادي وليس الإضرار بأحد».

وعن مصير إدارة النادي، أوضح الشاذلي أن مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن لجنة جديدة ستُعيَّن خلال الأيام القليلة المقبلة لإدارة شؤون النادي مؤقتًا.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة سيجري مشاورات مع محافظ الإسماعيلية لاختيار أسماء اللجنة التي ستعمل كلجنة إنقاذ للنادي خلال الفترة المقبلة.

وردًا على تصريحات رئيس النادي الموقوف بشأن غياب الدعم المالي من الوزارة، قال الشاذلي:«وزارة الرياضة لا تدعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم، فهذا ليس من اختصاصها».