سيلفا يرغب في مغادرة مانشستر سيتي والانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أبلغ النادي برغبته في الرحيل مع نهاية الموسم الجاري، مع اقتراب انتهاء عقده في يونيو 2026.

وأكدت التقارير أن سيلفا، البالغ من العمر 31 عامًا، يسعى لخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد تسع سنوات مع سيتي.

وتتعدد الخيارات أمام سيلفا، حيث ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي أو العودة إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي. لكن، وفقًا لصحيفة "ناسيونال" الإسبانية، فإن أولوية اللاعب هي الانضمام إلى برشلونة، حيث يعتبر النادي الكتالوني حلمًا شخصيًا له.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفا مستعد للخفض من راتبه للانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الإسباني وحاجته لصفقات منخفضة التكلفة لضمان التزامه بقوانين اللعب المالي النظيف.

وأكد الصحفي الإسباني نيكو رودريجيز في برنامج "إل شيرينجيتو" أن سيلفا اتخذ قرارًا نهائيًا بإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعب يعتزم خوض مشروع جديد لأسباب شخصية وعائلية، دون أن يؤكد وجهته المستقبلية، سواء كانت برشلونة أو غيرها.