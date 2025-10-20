وفاة 23 شخصًا وإصابة 145 آخرين بمنجم في غرب السودان

أعلنت لجنة سودانية وفاة 23 شخصًا وإصابة 145 في كارثة صحية بمنجم في ولاية جنوب كردفان- غربي السودان.

وأعلنت لجنة "مناهضة السيانيد" بمحافظة قدير، وفق ما نشرته صحيفة "التغيير" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، وفاة 23 شخصًا وإصابة 145 آخرين على إثر كارثة صحية بالغة الخطورة في منجم التقولة بمحافظة تلودي في ولاية جنوب كردفان.

ووفق الصحيفة، لم يتم تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي حتى الآن، وتشير المتابعات الأولية إلى احتمال التسمم بمخلفات تعدين السيانيد أو الإصابة بالكوليرا.

وأشارت إلى أن بعض شركات التعدين في السودان تستخدم مادة السيانيد شديدة السمية لاستخلاص الذهب، ما يرجح تسببها في تلوث المياه والتربة، وإلحاق أضرار جسيمة بصحة الإنسان والحيوان.

وبحسب لجنة مناهضة السيانيد بمحافظة قدير، أكد شهود عيان، أن منجم التقولة، الذي استخدمت فيه المادة، شديدة السمية لاستخلاص الذهب، شهد تفشي حالات إسهال حادة أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات.

واضطرت السلطات في محافظة تلودي إلى اتخاذ إجراءات صحية عاجلة، تضمنت منع الدخول والخروج من المدينة، مع تحويل المرضى إلى مستشفى تلودي الذي شهد معظم حالات الوفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن منجم التقولة كان شهد خلال الأشهر الماضية حالات التهابات حادة وحساسيات جلدية ونفوق للطيور، ما يعكس سمية مادة السيانيد المستخدمة.

وفي محافظة قدير، أعلنت لجنة الخدمات الصحية حالة الخطر القصوى ووجهت السلطات الأمنية بمنع أي مركبات تنقل مخلفات الكرتة إلى مدينة كالوقي، خشية انتقال العدوى حال تأكد أن الكارثة الصحية ناتجة عن وباء الكوليرا، الذي يُعرف بسرعة انتشاره وخطورته، خصوصًا مع كثرة المناجم وقربها من المدن والأسواق مثل: التقولة، القردود، الافزر، اللفة باجنون، الليري، تلودي، وكالوقي وغيرها من المناطق والقرى.

وأوضح مصدر طبي للجنة، أن أعراض الإسهال الحاد بين المتوفين توحي بإمكانية إصابتهم بالكوليرا أو الإسهالات المائية الحادة.